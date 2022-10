XXIII Memoriał Stanisława Ożoga oraz VII Mistrzostwa Sulęcina w Biegu na 10 kilometrów. Zobacz zdjęcia!

XXIII Memoriał Stanisława Ożoga w Sulęcinie

Zwycięzcą biegu głównego w kategorii open został Michał Hulewicz , który przybiegł na metę z wynikiem nieco ponad 35 minut. - Wrażenia bardzo pozytywne, fajna trasa, urozmaicona, więc nie można było się nudzić pomimo tego, że biegłem sam cały dystans - mówił po biegu zwycięzca. - Miejsce bardzo fajne, więc zapraszam wszystkich w przyszłym roku, jeżeli ma ktoś ochotę się sprawdzić na wymagającej, crossowej trasie, to jak najbardziej może zawitać do Sulęcina - dodaje. Jak tłumaczy, jego taktyką był po prostu bieg własnym tempem . Obecnie Hulewicz kończy sezon biegowy, a wiosną planuje powrót, jak mówi, zapewne w biegach na 10 kilometrów, półmaratonie, a może nawet w maratonie.

Stanisław Ożóg zasłużony dla Sulęcina

Stanisław Ożóg był zasłużonym zawodnikiem, członkiem Wunderteamu. W 1960 roku wystartował na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie, gdzie zajął 18 miejsce w biegu na 10 tysięcy metrów. Po przeprowadzce do Sulęcina trenował jako zawodnik, a także realizował się jako trener. - To jest nasza ikona, wzór do naśladowania, podajemy pana Stanisława dzieciom i młodzieży jako przykład, staramy się wychować jego następcę. 11-krotny mistrz Polski, 10-krotny rekordzista Polski na dystansach od 5 tysięcy metrów do 20 tysięcy metrów. Jako pierwszy Polak przebiegł 10 tysięcy metrów w ciągu poniżej 30 minut, to był w latach 50. niesamowity wynik. Rekord życiowy pana Stanisława to 29:03. Na koszulkach tegorocznych uczestników zapisaliśmy ten czas. Taki wynik budzi szacunek w całej Europie - mówi Ireneusz Góra, współorganizator.