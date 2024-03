Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Sulęcin, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Sulęcina

Serial Pokemon kojarzy się w większości przede wszystkim z postacią Asha Ketchuma oraz jego największego przyjaciela - Pikachu. W zakończonej serii „Pokemon Ultimate Journeys” zdobył on tytuł Mistrza Ligi i pożegnał się z anime. W Pokemon Horyzonty pojawiają się zupełnie nowi bohaterowie, którzy otworzą nowy rozdział dla marki. Zobacz, gdzie można obejrzeć nowe odcinki.

Nie ma nic przyjemniejszego niż położenie się w świeżej pościeli po męczącym dniu. Tylko jak często mamy świeżą pościel? To dla nas dość oczywiste, że regularnie zmieniamy ubrania i bieliznę, ale jak często powinno się zmieniać pościel? Eksperci podają konkretną częstotliwość zmiany pościeli. Niektórzy z nas robią to stanowczo za rzadko.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sulęcinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przyglądamy się mieszkaniom, które w lutym na licytacje wystawili lubuscy komornicy. Tym razem są to 33 lokale. Liczba mieszkań od komorników w Lubuskiem rośnie z miesiąca na miesiąc. Sprawdzamy każdą z ofert. Prezentujemy zdjęcia, lokalizacje oraz ceny poszczególnych nieruchomości. To mogą być najtańsze mieszkania w Lubuskiem!

Na przełomie lutego i marca podczas spaceru w lesie można natknąć się na ciekawe znaleziska. O tej porze roku jelenie pozbywają się swoich poroży. Jedni zbierają je do własnych kolekcji, a inni w celach rękodzielniczych. Są też tacy, którzy robią to dla zysku. Ale nie wszyscy zachowują się odpowiedzialnie.

Około godziny 5.00 we wtorek 5 marca doszło do pożaru, który wywołał przerwę w dostawie prądu na terenie fabryki Tesli, a także w mieście Erkner i części Berlina. Produkcja w takich warunkach możliwa nie jest, firma nie działa, a na miejsce jadą saperzy, bo ogłoszono alarm bombowy. Czy to celowy atak na Teslę?

W tym tygodniu rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Blokad dróg będzie jeszcze więcej niż wcześniej. Protesty wznowione zostaną na Świecku. Ponadto planowane są również strajki na przejściu granicznym pod Gubinem, a także na rondzie między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą.