Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Sulęcinie? Bądź na bieżąco

Przegląd lutego 2024 w Sulęcinie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Uwaga kierowcy! Omijajcie przejście graniczne w Świecku i lubuski odcinek autostrady A2. Jak objechać rolniczą blokadę?

Rolnikom z terenu gminy Krzeszyce wysoki stan wód mocno dał się we znaki. Wójt przyznaje, że sytuacja jest tragiczna. Rolnicy podkreślają, że za taki stan rzeczy odpowiedzialne są Wody Polskie, które nie udrożniły kanałów. O sprawie poinformowano wojewodę lubuskiego, a ten zainterweniował.

