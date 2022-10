Dystrybucja węgla przez gminy. Co w Sulęcinie? Jeszcze nie podjęto decyzji. Propozycja wymaga rozwiązań technicznych

Samorządy miałyby dystrybuować węgiel

Jak podkreślał wicepremier, samorządy mają spółki komunalne, które mogą kupować węgiel bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem. Nie byłoby to zadanie obowiązkowe, lecz możliwość, z której samorząd mógłby skorzystać. Miałby on zebrać informacje od mieszkańców o zapotrzebowaniu, zakupić surowiec i go dostarczyć do odbiorców.