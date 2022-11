Pracownica OPS Sulęcin miała przelewać pieniądze seniorki na swoje konto. "Na koncie zostało 24 grosze!"

Poszliśmy z mężem do opieki do dyrektora, a on wezwał tą panią. Zapytałam, czy była upoważniona do konta mamusi, odpowiedziała, że nie. Mówiła, że robiła jej zakupy. Zapytałam więc, skąd miała na to pieniądze, usłyszałam, że płaciła ze swoich środków. Powtarzała, że nie miała dostępu do konta - opowiada Anna Majewska. Jak się później jednak okazało, pracownica socjalna Ośrodka Pomocy Społecznej nie mówiła wówczas prawdy i była upoważniona do konta seniorki. - Znowu poszliśmy do dyrektora i przypomnieliśmy sprawę. Stwierdził, że to kwestia prywatna i mamy napisać pismo, nawet nie chciał spojrzeć na nasze wydruki z konta! - opowiada kobieta. Małżeństwo wówczas zwróciło się z prośbą o pomoc do mediów.