Kolejna osoba w Lubuskiem straciła 30 tys. zł przez oszustów

Oszuści aktywni w Lubuskiem

We wtorek (27 września 2022 roku) do sulęcińskiej jednostki zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą oszustwa. Do pokrzywdzonej zadzwonił telefon. Osoba po drugiej stronie przedstawiła się jako pracownik banku, w którym 48-latka miała konto.

- Mężczyzna poinformował swoją rozmówczynię, że ktoś usiłował przelać z jej rachunku kilkaset złotych. Aby zapobiec utracie pieniędzy, miała ona pobrać na swój telefon aplikację, która umożliwi konsultantowi dostęp do ekranu, a co za tym idzie dostęp do bankowości elektronicznej. W tym czasie kobieta rozmawiała z dwoma rzekomymi konsultantami. Sprawiali oni wrażenie osób profesjonalnych, chcących uchronić klienta przed utratą środków - przekazuje sierżant sztabowy Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.