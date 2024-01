Zwierzęta w Krzeszycach przeżywają gehennę! Stado bydła jest głodzone i pozbawione opieki?

Ten problem trwa od wielu lat i doskonale zdajemy sobie z niego sprawę. Interweniowaliśmy wielokrotnie, ale zawsze bez skutku. Dysponujemy całą galerią zdjęć, na których wyraźnie widać, jak cierpią te zwierzęta. To dzieje się cały czas. Latem bydło przebywa na polu w upale i wyrządza okolicznym rolnikom spore szkody, bo wyjada uprawy, ale przynajmniej nie chodzi głodne. Teraz, kiedy jest zima, a na polach pusto, to zwierzęta nie mają co jeść. Do tego dochodzi mróz, wysoki poziom wody, bo w pobliżu znajduje się kanał i błotniste tereny, a one są bardzo osłabione i nie mogą się poruszać. Zgłaszaliśmy tę sprawę policji oraz inspektorom weterynarii i ona w końcu musi zostać rozwiązana - mówi wójt gminy Stanisław Peczkajtis.